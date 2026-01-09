La storia della frittata in trippa | il piatto marchigiano con un nome ingannevole
La frittata in trippa è un piatto tradizionale delle Marche che, nonostante il nome, non contiene trippa. Questa specialità culinaria si distingue per la sua semplicità e sapore autentico, rappresentando una delle ricette più apprezzate della cucina locale. In questa introduzione esploreremo la storia e le caratteristiche di una pietanza che, pur sorprendendo per il nome, conserva tutta la genuinità dei sapori marchigiani.
La frittata in trippa è uno di quei piatti traggono in inganno: infatti, a dispetto del nome, di trippa non c’è traccia. Un piatto povero, contadino, fatto di uova e pomodoro, nato per assomigliare a ciò che non ci si poteva permettere. Nelle Marche, come in buona parte dell’Italia centrale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
