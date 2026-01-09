La storia della frittata in trippa | il piatto marchigiano con un nome ingannevole

La frittata in trippa è un piatto tradizionale delle Marche che, nonostante il nome, non contiene trippa. Questa specialità culinaria si distingue per la sua semplicità e sapore autentico, rappresentando una delle ricette più apprezzate della cucina locale. In questa introduzione esploreremo la storia e le caratteristiche di una pietanza che, pur sorprendendo per il nome, conserva tutta la genuinità dei sapori marchigiani.

