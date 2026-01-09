La Ruota dei Campioni | il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5

La Ruota dei Campioni è il nuovo torneo di quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il programma vede concorrenti sfidarsi in prove di cultura generale, con l’obiettivo di accumulare punti e vincere il montepremi. Di seguito, troverai tutte le informazioni su anticipazioni, orari, giochi e ospiti, per seguire con attenzione questa trasmissione.

. Anticipazioni, concorrenti, ospiti, giochi, montepremi, orario, a che ora, Ruota della fortuna. Dopo il grande successo delle scorse puntate, torna un nuovo speciale de La ruota della fortuna, con Gerry Scotti che approda in prima serata con La ruota dei campioni, un nuovo appuntamento in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, 9 gennaio 2026 su Canale 5. Appuntamento con una puntata speciale subito dopo il Tg5 intitolato La ruota dei Campioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

