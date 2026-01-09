la jomi salerno apre il 2026 in trasferta contro il mezzocorona

La Jomi Salerno inizia il 2026 con una trasferta contro il Mezzocorona. La partita, in programma sabato 10 gennaio, rappresenta l’inizio ufficiale della nuova stagione per la squadra salernitana, che punta a mantenere alta la concentrazione e l’impegno. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e proseguire nel cammino di crescita nel campionato di riferimento.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno riparte con entusiasmo nel nuovo anno: domani, sabato 10 gennaio, le salernitane si presenteranno in trasferta contro Mezzocorona nella prima sfida ufficiale del 2026. Le campane, al secondo posto in classifica con 10 vittorie in 12 partite, affrontano questo impegno con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e ripartire con il piede giusto dopo la pausa invernale. Il Mezzocorona, attualmente in fondo alla classifica insieme a Mestrino, entrambe con quattro punti, sarà un avversario da non sottovalutare: le padrone di casa cercheranno di ottenere punti preziosi per risalire la graduatoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

