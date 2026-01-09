In giro per le vie del centro ma è ai domiciliari | arrestato

Durante un normale servizio di pattuglia nel centro di Rapallo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente in città, per evasione dagli arresti domiciliari. L’individuo è stato trovato fuori dalla propria abitazione, violando le restrizioni imposte. L’operazione si inserisce nel monitoraggio continuo delle misure di sicurezza e controllo sul territorio.

