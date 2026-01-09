In giro per le vie del centro ma è ai domiciliari | arrestato
Durante un normale servizio di pattuglia nel centro di Rapallo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente in città, per evasione dagli arresti domiciliari. L’individuo è stato trovato fuori dalla propria abitazione, violando le restrizioni imposte. L’operazione si inserisce nel monitoraggio continuo delle misure di sicurezza e controllo sul territorio.
I carabinieri della stazione di Rapallo hanno arrestato un quarantenne peruviano per evasione.I militari, nel corso di un servizio di pattuglia nelle vie centrali della cittadina, hanno sorpreso il l'uomo all'esterno della sua abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari.Il 40enne è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
