Il Tribunale di Monza taglia i tempi dei processi | assunti funzionari ma a tempo determinato

Il Tribunale di Monza ha avviato un processo di efficientamento, assumendo funzionari a tempo determinato fino a giugno, per ridurre i tempi dei processi e affrontare gli arretrati. Questa iniziativa, in linea con gli obiettivi del PNRR, mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario locale, garantendo una gestione più tempestiva delle pratiche senza yet stabilizzare i nuovi assunti.

Monza, 9 Gennaio 2026 - Il Tribunale di Monza "in linea con gli obiettivi imposti dal Pnrr " punta a ridurre drasticamente i tempi dei processi e ad abbattere gli arretrati grazie ai funzionari dell' Ufficio Per il Processo, un piccolo esercito di dipendenti assunti a tempo determinato fino a giugno e che rischiano di non venire stabilizzati. Allo stesso tempo però la Procura chiede di colmare le carenze di magistrati, ma soprattutto di personale amministrativo e di strumenti informatici, per continuare a garantire la costante copertura dei servizi al pubblico e dare un'accelerata alla digitalizzazione che ora vede un solo addetto allo scanner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

