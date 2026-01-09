Il modello 4+2 conquista i tecnici e professionali pontini Accettate 5 candidature

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunica che, per il prossimo anno scolastico, sono stati autorizzati 43 nuovi percorsi del modello 4+2, rivolti a 38 istituti della regione. La selezione delle candidature, provenienti dalle scuole locali, è stata esaminata dalla Commissione tecnica regionale, che ha approvato le cinque richieste ricevute. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta formativa professionale nel territorio.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rende noto che, a seguito dell’esame delle candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche del territorio, la Commissione tecnica regionale ha autorizzato, per il prossimo anno scolastico, 43 nuovi percorsi del modello 4+2, destinati a 38 istituti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Licei, tecnici e professionali: ecco le migliori scuole di Firenze Leggi anche: PNRR, 40 milioni per campus formativi negli istituti tecnici e professionali. DECRETO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alfa Romeo: un 2025 straordinario in Francia, +42% di immatricolazioni. Modello 4+2: Successo degli Istituti Tecnici ad Arezzo - Arezzo, 4 aprile 2025 – Anche quest’anno le iscrizioni alle scuole superiori hanno confermato la predominanza dei licei, ma un dato significativo emerge con forza nella nostra provincia: l’ottimo ... lanazione.it Riforma Istituti tecnici-professionali è legge: cosa cambia/ Valditara: “modello 4+2 per sistema produttivo” - professionali con modello 4+2: il ddl è ora legge approvata alla Camera. ilsussidiario.net Abito Sacha – Adriana Alier 2026 Un modello a sirena di Adriana Alier che celebra la bellezza delle linee pulite e l’eleganza senza tempo. Confezionato in crepe, Sacha conquista per la sua semplicità raffinata e per la scollatura a barca che lascia com - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.