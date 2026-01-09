Il mercato rossoblù si sta delineando con l’arrivo di tre nuovi rinforzi, uno per reparto. Ieri sono stati annunciati ufficialmente un attaccante, un centrocampista e un terzino, mentre sono previste ulteriori novità nelle prossime settimane. Questa strategia di rafforzamento mira a consolidare la rosa e a migliorare le performance della squadra nella stagione in corso.

Tre colpi ufficializzati ieri e due sono in arrivo. Le ufficialità riguardando un attaccante, un centrocampista ed un terzino. L’attaccante è Lucas De Olivera Arias, classe 1995 e in Italia dal 2021, dove ha calcato i campi della Basilicata. De Olivera Arias è cresciuto nel settore giovanile del Club Nacional in Uruguay "ed ha maturato esperienze anche nella massima serie del suo Paese. "Sono 72 i gol realizzati negli ultimi cinque anni sono numeri che parlano chiaro" ha scritto la società rossoblù. L’altro ingaggio riguarda Dylan Calvet, playmaker 2000 che negli ultimi due anni ha fatto lo stesso percorso di De Arriba, giocando per i calabresi del Cassano Sybaris per poi approdare alla Santarcangiolese, in Eccellenza lucana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato rossoblù. Presi tre rinforzi, uno per reparto

