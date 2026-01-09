Il Generale Inverno non molla Siena si sveglia sotto la neve

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Generale Inverno si presenta con un lieve manto bianco anche a Siena. Nonostante le previsioni di un freddo intenso, la città si è risvegliata ieri mattina ricoperta da una sottile neve, caduta a partire dalle prime ore del mattino. Questa condizione meteorologica ha portato un'atmosfera tranquilla e silenziosa, tipica di un paesaggio invernale, senza però causare particolari disagi alla città.

Ci si aspettava il grande gelo, come in gran parte della Toscana, e invece Siena ieri mattina si è svegliata sotto una soffice coltre di neve, caduta a partire dalle 6. Precipitazione non particolarmente intensa, ma sufficiente per creare disagi a catena: alle 7.12 l’annuncio dell’ordinanza del sindaco della chiusura delle scuole ha colto molti studenti e docenti ormai in viaggio dalla provincia. Con seguito inevitabile di polemiche. "Abbiamo scelto la via della cautela, lasciarle aperte avrebbe creato problemi superiori. È stata la scelta migliore da fare", ha dichiarato il sindaco Nicoletta Fabio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il generale inverno non molla siena si sveglia sotto la neve

© Lanazione.it - Il Generale Inverno non molla. Siena si sveglia sotto la neve

Leggi anche: Primi fiocchi bianchi in montagna: l'Ossola si sveglia sotto la neve

Leggi anche: La Valdicecina si sveglia sotto la neve: paesaggi da fiaba

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Generale Inverno non molla. Siena si sveglia sotto la neve.

generale inverno molla sienaIl Generale Inverno non molla. Siena si sveglia sotto la neve - Oggi scatta da mezzogiorno una nuova allerta arancione per mareggiate sulla costa e l’Arcipelag ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.