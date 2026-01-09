Il Generale Inverno non molla. Siena si sveglia sotto la neve.

Il Generale Inverno si presenta con un lieve manto bianco anche a Siena. Nonostante le previsioni di un freddo intenso, la città si è risvegliata ieri mattina ricoperta da una sottile neve, caduta a partire dalle prime ore del mattino. Questa condizione meteorologica ha portato un'atmosfera tranquilla e silenziosa, tipica di un paesaggio invernale, senza però causare particolari disagi alla città.

Ci si aspettava il grande gelo, come in gran parte della Toscana, e invece Siena ieri mattina si è svegliata sotto una soffice coltre di neve, caduta a partire dalle 6. Precipitazione non particolarmente intensa, ma sufficiente per creare disagi a catena: alle 7.12 l’annuncio dell’ordinanza del sindaco della chiusura delle scuole ha colto molti studenti e docenti ormai in viaggio dalla provincia. Con seguito inevitabile di polemiche. "Abbiamo scelto la via della cautela, lasciarle aperte avrebbe creato problemi superiori. È stata la scelta migliore da fare", ha dichiarato il sindaco Nicoletta Fabio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

