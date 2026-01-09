Giovedì sera nelle West Midlands, un cielo rosa ha catturato l’attenzione di molti residenti a Birmingham e Hednesford. Questo fenomeno atmosferico, insolito in quella regione, ha offerto uno spettacolo visivo che ricordava l’aurora boreale, anche se si trattava di un evento diverso. Un’occasione rara che ha coinvolto la comunità, offrendo un momento di meraviglia naturale senza precedenti nel contesto locale.

Roma, 9 gennaio 2025 – Giovedì sera molte persone nelle West Midlands hanno alzato gli occhi e si sono trovate davanti un cielo sorprendentemente rosa, fotografato dal centro di Birmingham fino a Hednesford, nello Staffordshire. Sui social è partita la caccia alla spiegazione, con qualcuno che ha parlato di aurora boreale. In realtà, come ha spiegato la BBC, l’effetto è legato alle condizioni meteo della Tempesta Goretti e alle luci dei campi da calcio che, con neve e nubi basse, diventano un gigantesco “riflettore”. Snow with a Purple Sky?!! Birmingham is not a real place lol pic.twitter.comUIPJzXzJ0G —? (@shaqxii) January 9, 2026 Neve, nubi basse e cielo più riflettente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cielo rosa sopra Birmingham, magia durante la tempesta. Sembra aurora boreale, ma non lo è

