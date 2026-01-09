Il cellulare vibra e ti dice dove mangiare o quale mostra vedere | con la nuova app Forlì si visita con le mani in tasca

La nuova app Forlì permette di esplorare la città in modo semplice e discreto. Basta tenere il cellulare in tasca: le notifiche vibrano per indicare musei, ristoranti o eventi nelle vicinanze, offrendo un'esperienza di visita informativa e naturale. Uno strumento pratico per scoprire Forlì senza interruzioni, lasciando che siano le vibrazioni a guidare il percorso tra le sue attrazioni.

Visitare Forlì con le "mani in tasca", lasciando che sia lo smartphone a vibrare per suggerire un museo, un ristorante o un evento proprio mentre ci si passa davanti. Questa la nuova frontiera del turismo cittadino: a maggio debutterà "Scopri Forlì", l'app voluta dall'Amministrazione comunale che.

