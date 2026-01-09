HBO Max ha annunciato la data di uscita della serie tratta dai romanzi di Rachel Reid, disponibile anche in Italia. Dopo aver riscosso un buon riscontro a livello internazionale, la produzione sarà accessibile agli spettatori italiani tramite la piattaforma di streaming. La serie promette di portare una narrazione coinvolgente e fedele all’opera originale, ampliando l’offerta di contenuti disponibili sul mercato italiano.

Dopo il successo internazionale, la serie tratta dai romanzi di Rachel Reid arriverà anche sui nostri schermi grazie alla piattaforma. Dopo il successo ottenuto in Canada e negli Stati Uniti, diventando un vero e proprio fenomeno sui social, la serie Heated Rivalry ha finalmente una data di uscita in Italia: HBO Max ha svelato che gli spettatori potranno vedere gli episodi a partire dal 13 febbraio. Le puntate della prima stagione, in totale sei, arriveranno sugli schermi a rilascio settimanale. Cosa racconta Heated Rivalry La serie canadese è stata creata dallo scrittore, regista e produttore Jacob Tierney, già nel team di Letterkenny e Shoresy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Heated rivalry: HBO Max annuncia la data di uscita in Italia

