A distanza di anni, il caso di Garlasco torna a fare notizia con le dichiarazioni di Marco Poggi, fratello di Chiara. La sua posizione e le sue parole sono state rese note recentemente, riaccendendo l’attenzione su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Restano molti interrogativi irrisolti, mentre il procedimento giudiziario prosegue con nuove riflessioni e approfondimenti.

Il delitto di Garlasco resta, a distanza di anni, uno dei casi giudiziari più discussi e analizzati della cronaca italiana. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, continua a riemergere nel dibattito pubblico, tra nuove letture degli atti, verifiche sulle perizie e interrogativi ancora aperti. La scena del crimine, la dinamica dell’aggressione e la definizione dell’orario della morte sono stati oggetto di numerosi approfondimenti nel corso di un iter processuale lungo e complesso, con un forte impatto sui protagonisti e sull’opinione pubblica. Un percorso giudiziario segnato da ribaltamenti e perizie contrastanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Garlasco, a sorpresa si fa sentire Marco Poggi: cosa ha fatto sapere il fratello di Chiara

