Fisco | Pd ' tasse più alte in ultimi 10 anni ma Meloni nega in diretta nazionale'

Negli ultimi dieci anni, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto i livelli più alti, secondo il Partito Democratico. Tuttavia, in diretta nazionale, il governo guidato da Giorgia Meloni ha negato questa situazione. Questa divergenza evidenzia come le dinamiche fiscali continuino a essere al centro del dibattito pubblico e politico nel paese.

