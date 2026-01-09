Fisco | Pd ' tasse più alte in ultimi 10 anni ma Meloni nega in diretta nazionale'
Negli ultimi dieci anni, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto i livelli più alti, secondo il Partito Democratico. Tuttavia, in diretta nazionale, il governo guidato da Giorgia Meloni ha negato questa situazione. Questa divergenza evidenzia come le dinamiche fiscali continuino a essere al centro del dibattito pubblico e politico nel paese.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il governo di Giorgia Meloni ha portato la pressione fiscale ai massimi livelli di 10 anni. E lei nega in diretta nazionale". Lo scrive il Pd su Instagram postando un video con le parole della premier Meloni oggi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
