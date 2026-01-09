Fiorentina-Milan domenica 11 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfideranno Fiorentina e Milan. L'incontro, valido per la serie A, vedrà le formazioni confrontarsi in una partita importante per la classifica. Analizzeremo le probabili formazioni, le quote e i pronostici, tenendo conto delle ultime prestazioni delle due squadre, tra cui il pareggio del Milan nell’ultimo turno contro il Genoa.
Il Milan non è andato oltre il pari nell’ultimo turno contro il Genoa, ma può ritenersi anche fortunato perché ha rischiato di perdere. O rossoneri hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto con una sola sconfitta e ora sono ospiti della Fiorentina al Franchi nella prima di ritorno. Il Diavolo può ritenersi ampiamente soddisfatto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
