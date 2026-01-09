Excelsior 2026 | nel Sannio oltre 4.600 assunzioni previste nel prossimo trimestre

Nel primo trimestre del 2026, le imprese del Sannio prevedono di effettuare circa 4.660 assunzioni, secondo le stime del Sistema Informativo Excelsior diffuse dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. Questi dati riflettono le tendenze occupazionali della regione e forniscono un quadro aggiornato sul mercato del lavoro locale. È importante considerare queste previsioni per comprendere le dinamiche occupazionali in un contesto di crescita e sviluppo economico.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel trimestre gennaio–marzo 2026 le imprese del Sannio programmano 4.660 assunzioni complessive, secondo le previsioni del Sistema Informativo Excelsior diffuse dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. Un dato che conferma la tenuta del tessuto produttivo beneventano, pur in un contesto segnato da difficoltà strutturali nel reperimento di personale. Nel solo mese di gennaio 2026 sono previste 1.710 entrate, pari a una quota significativa della domanda di lavoro regionale. Le imprese sannite che prevedono assunzioni rappresentano circa il 13% del totale campano, a conferma del peso del territorio nel mercato del lavoro della regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Excelsior 2026: nel Sannio oltre 4.600 assunzioni previste nel prossimo trimestre Leggi anche: Lavoro, nel prossimo trimestre 7.900 assunzioni. Ma l'82% sono a tempo determinato Leggi anche: Concorsi INPS in arrivo, previste 2600 assunzioni nel 2026: profili richiesti e bandi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Questo Natale vogliamo solo dirvi grazie. Per ogni croccantino portato in tavola, per ogni panettone condiviso, per ogni pezzo di San Marco dei Cavoti che avete scelto di far entrare nelle vostre case. Da questo piccolo borgo del Sannio alle vostre famiglie, vi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.