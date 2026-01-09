Crisi e tensioni nella Dc Schifani si schiera con la base del partito e Abbadessa ringrazia | Parole di rispetto e vicinanza

Le recenti tensioni nella Democrazia Cristiana, causate dalla sospensione del segretario regionale Stefano Cirillo decisa dai livelli nazionali, hanno suscitato discussioni interne e pubbliche. Schifani si è schierato dalla parte della base del partito, mentre Abbadessa ha espresso gratitudine con parole di rispetto e vicinanza. La vicenda evidenzia le difficoltà di un momento di consolidamento per il partito, nel contesto di un quadro politico più ampio.

La nomina di Annalisa Tardino alla guida del porto di Palermo ha innescato uno scontro frontale nel centrodestra, mettendo in crisi la leadership del presidente della Regione e ... - Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: l’Italia è uno Stato di diritto e non possono esistere zone franche. linkiesta.it

Il #Venezuela vive un momento critico: tensioni crescenti e una crisi che dura da anni. Oltre 8 milioni di persone sono state costrette a lasciare il Paese. "Non abbandonate la popolazione venezuelana", dichiara @stefanopiziali Direttore Generale CES x.com

Turisti bloccati a Socotra, alta tensione nell'arcipelago paradisiaco nello Yemen: "80 gli italiani". L'Unità di Crisi, l'ambasciata e la Farnesina al lavoro Cosa sta succedendo - https://www.unita.it/2026/01/05/turisti-bloccati-socotra-tensioni-guerre-arcipelago-par - facebook.com facebook

