Claudia Gerini Christian De Sica Claudio e Bisio e Vanessa Incontrada tra gli ospiti del weekend di Verissimo 10-11 gennaio

Nel primo weekend del 2026, Verissimo propone un appuntamento con ospiti come Claudia Gerini, Christian De Sica, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La trasmissione andrà in onda su Canale 5, sabato 10 gennaio alle 16:30 e domenica 11 gennaio alle 16:00, offrendo uno spazio di approfondimento e intrattenimento. Due giorni di programmi dedicati a star del cinema e della televisione, nel rispetto di un formato sobrio e di qualità.

Primo weekend del 2026 in compagnia di Verissimo, sabato 10 alle 16:30 e domenica 11 gennaio alle 16:00, in onda su Canale 5 Sabato 10 gennaio alle ore 16.30: A Verissimo i quarant'anni di carriera e il percorso personale di un'attrice molto amata: Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film Prendiamoci una pausa. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella. E ancora, sarà ospite, con la sua storia, Mariana Rodriguez, la modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo ultimo film Buen Camino.

Claudia Gerini e Marco Giallini al cinema con 'Prendiamoci una pausa': «Viviamo in un tempo in cui anche l'amore si butta via» VIDEO - Succede nella commedia "Prendiamoci una pausa", diretta Christian Marazziti, nei cinema ... ilgazzettino.it

Marco Giallini e Claudia Gerini in piena crisi matrimoniale nel nuovo film: segnate la data di uscita - Marco Giallini e Claudia Gerini sono i protagonisti del film Prendiamoci una pausa, in uscita al cinema all'inizio del 2026: cast, trama e tutti i dettagli ... libero.it

TvBlog.it. . Durante una puntata di The Voice Senior, Claudia Gerini e Leo Gassman cantano "Il gatto e la volpe", facendo girare i coach. #tvblog #thevoicesenior #rai #claudiagerini #leogassman - facebook.com facebook

Ai nomi anticipati (), si aggiungono Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars. #AffariTuoi speciale #LotteriaItalia, il #6gennaio su Rai 1. x.com

