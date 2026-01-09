C' è una concorrente trentina alla nuova serie tv Donnavventura
A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di “Donnavventura #ReporterExperience”, in onda su TV8 e Sky Adventure, si annuncia una sfida competitiva con una concorrente trentina. La serie, che torna con nuove avventure, sarà disponibile dal 10 gennaio su TV8 e dal 11 gennaio su Sky Adventure, offrendo ai telespettatori un racconto autentico di donne impegnate in viaggi e reportage.
Manca poco all’inizio della nuova stagione della serie televisiva “Donnavventura #ReporterExperience” che andrà in onda da sabato 10 gennaio alle ore 13:30 su TV8 e da domenica 11 gennaio alle ore 14:00 su Sky Adventure.Il programma mira a raccontare i viaggi di un gruppo di donne che mostreranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
