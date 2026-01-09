C' è una concorrente trentina alla nuova serie tv Donnavventura

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di “Donnavventura #ReporterExperience”, in onda su TV8 e Sky Adventure, si annuncia una sfida competitiva con una concorrente trentina. La serie, che torna con nuove avventure, sarà disponibile dal 10 gennaio su TV8 e dal 11 gennaio su Sky Adventure, offrendo ai telespettatori un racconto autentico di donne impegnate in viaggi e reportage.

