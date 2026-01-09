Calciomercato Inter Daniele Adani promuove Ange-Yoan Bonny

Daniele Adani si è espresso positivamente su Ange-Yoan Bonny nel contesto del calciomercato dell'Inter. Dopo un lungo periodo di assenza, il giocatore è tornato in campo in campionato, tornando a dimostrare le sue potenzialità. L’ultima apparizione risale al derby del 23 novembre, segnato da eventi sfortunati. La sua presenza rappresenta un elemento importante per la rosa nerazzurra e per il progetto tecnico della squadra.

L’abbiamo rivisto in campionato dopo diverso tempo. L’ultima volta era stata in occasione del sfortunatissimo – a dir poco – derby del 23 novembre. Poi l’influenza, una doppia panchina con Como e Genoa e la distorsione alla caviglia. In mezzo le presenze in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Daniele Adani promuove Ange-Yoan Bonny Leggi anche: Calciomercato Inter, Ange-Yoan Bonny ha già fatto meglio di Joaquin Correa Leggi anche: Ange-Yoan Bonny: “Vi spiego cosa significa l’Inter per me” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Adani applaude l’intuizione di mercato dell’Inter: “Questo per me è un grande acquisto”; Napoli favorita per lo scudetto? Adani punge Marotta: Mi aspetto coerenza nei confronti di Chivu; Adani spara a zero contro Allegri: Max non sembra essere evoluto; Adani dopo il rigore di David col Lecce: Del Piero non si sarebbe permesso, bisogna capire che maglia si indossa. Adani applaude l’intuizione di mercato dell’Inter: “Questo per me è un grande acquisto” - Lele Adani ha analizzato nel dettaglio l'ultima prestazione dell'Inter di Chivu, vittoriosa con il Parma. msn.com

Adani: "Zielinski è il centrocampista moderno. Dove può giocare Frattesi in questa Inter?" - Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, è tornato a commentare la gara dei nerazzurri, che ieri hanno vinto nettamente con il risultato di. tuttomercatoweb.com

Ex Inter, Adani: 'Conte? Lo vedrei bene allo United' - L'ex difensore dell'Inter, Daniele Adani ora opinionista per Sky Sport ha parlato di Antonio Conte facendogli un grande complimento visto che lo ha accostato ad una panchina prestigiosa come quella ... calciomercato.com

#Inter, contatti per #Muharemovic: possibile sfida di #Calciomercato con la #Juventus #SkySport #SkyCalciomercato x.com

#Frattesi-#Galatasaray: si gioca tutto sulle presenze #Calciomercato #Inter https://buff.ly/6Ez14OK Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/po4i9Zs - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.