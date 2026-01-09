Ariana Grande e le mancate nomination a Cynthia Erivo | La sua performance in Wicked sarà ricordata nel tempo
L'interprete di Glinda nei due film diretti da Jon M. Chu ha commentato la mancata nomination ai SAG Awards dell'amica e collega. Ariana Grande ha commentato i recenti annunci delle nomination ai SAG e ai DGA Awards in cui sono assenti Cynthia Erivo e Jon M. Chu. L'interprete di Glinda in Wicked ha così colto l'occasione per lodare il lavoro compiuto dalla collega e dal regista nel realizzare l'adattamento del popolare musical, pur mantenendo il rispetto nei confronti di chi ha votato per delineare la shortlist. Le lodi di Ariana alla regia di Chu Parlando di Jon M. Chu, il cui lavoro alla regia di Wicked - Parte 2 non ha ottenuto una nomination ai DGA Awards 2026, l'attrice e cantante ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Ariana Grande e le mancate nomination a Cynthia Erivo: "La sua performance in Wicked sarà ricordata nel tempo" - Chu ha commentato la mancata nomination ai SAG Awards dell'amica e collega. movieplayer.it
La performance di Cynthia è l'Elphaba più vera, vulnerabile e determinata che abbiamo mai visto, e verrà ricordata e adorata per generazioni". Ariana Grande ha scelto di intervenire dopo che sia la collega Cynthia Erivo che il regista Jon M. Chu non sono stat - facebook.com facebook
