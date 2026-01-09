acquario di cosa parla la nuova canzone di ultimo

Allo scoccare della mezzanotte, su tutte le principali piattaforme di streaming online è uscito Acquario, il nuovo brano del cantautore Ultimo. A preannunciarlo era stato proprio il cantante romano, grazie a un post sui suoi canali social in cui aveva condiviso un'immagine con il simbolo del segno zodiacale dell'acquario, lo stesso di Ultimo, che è nato il 27 gennaio 1996 e che è pronto a spegnere 30 candeline. Tuttavia Ultimo aveva già cominciato a costruire l'attesa intorno a questo nuovo brano sin dall'uscita del suo album Ultimo Live Stadi 2025. L'album, che includeva tutta la scaletta che il cantante ha portato in tour lo scorso anno nei principali stadi d'Italia, contenteva infatti un cartoncino su cui si alternavano il simbolo dell'infinito e quello dell'acquario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

