A Thousand Blows continua a picchiare duro anche con la seconda stagione
A Thousand Blows torna con una seconda stagione su Disney+. Dopo circa un anno dall’esordio, la serie di Steven Knight prosegue nel raccontare le sfide e le storie di un East End londinese all’inizio del XX secolo, un quartiere che ha attraversato periodi difficili e di trasformazione. La narrazione mantiene il suo tono sobrio e realistico, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita e le contraddizioni di quell’epoca.
Un anno.Più o meno.Tanto è trascorso dall'arrivo su Disney+ di A Thousand Blows, la serie targata Steven Knight che ci ha portato nell'East End londinese d'inizio '900, quartiere della capitale inglese che per decenni è stato famoso per essere una zona da evitare perché non frequentato.
A Thousand Blows - Dramma storico ambientato nella Londra di fine Ottocento, A Thousand Blows è una serie ambientata nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880 e si concentra su alcune ... mymovies.it
