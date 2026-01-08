Venezuela | Petro ' ho parlato con Rodriguez dialogo trilaterale con Usa'

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato di aver avuto un incontro con Delcy Rodríguez, presidente incaricata del Venezuela, e ha proposto un dialogo trilaterale con gli Stati Uniti. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra Caracas e Washington, dopo la cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores. La proposta mira a favorire un confronto diplomatico e a promuovere una soluzione pacifica alle divergenze nella regione.

Bogotà, 8 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha rivelato di aver parlato a inizio settimana con la presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, e ha annunciato che promuoverà un “dialogo trilaterale” con gli Stati Uniti, nel mezzo delle tensioni con gli Usa dopo la cattura, sabato scorso, di Nicolas Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo ancora parlare con la Casa Bianca. Due giorni fa ho parlato anche con l'attuale presidente del Venezuela. La conosco dall'inizio di tutta questa vicenda e l'ho invitata in Colombia”, ha rivelato dalla piazza Simón Bolívar di Bogotà parlando alla folla Petro ha annunciato di voler "instaurare un dialogo trilaterale e, auspicabilmente, mondiale per stabilizzare la società venezuelana". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Petro, 'ho parlato con Rodriguez, dialogo trilaterale con Usa' Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron” e frena su trilaterale con Kiev e Washington Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron” e frena su trilaterale con Kiev e Washington Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Live - Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione. La Colombia non vuole fare la fine del Venezuela, il presidente Petro chiama Trump: "Ecco la verità sulla droga" - Quello che è successo in Venezuela, con il presidente Maduro catturato e portato negli Stati Uniti per essere processato, ha fatto allarmare ... affaritaliani.it

