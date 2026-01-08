Un' idea per la testa | i primissimi casual hair look delle star del 2026
Nel 2026, le star già mostrano i loro primi casual hair look, spesso sfoggiati tra aeroporti e destinazioni di vacanza. Questi stili, semplici e naturali, rappresentano una tendenza emergente che si afferma come alternativa sobria e autentica ai trend più elaborati. Un'anticipazione di come il look quotidiano delle celebrità possa evolversi nel nuovo anno, privilegiando comfort e semplicità senza rinunciare allo stile.
Il nuovo anno è iniziato da pochissimo, ma ha già servito i primissimi look dal piglio casual delle più famose, avvistate tra aeroporti e luoghi di vacanza. Dalla proposta dal piglio rétro di Bella Hadid ai ricci naturali di Nicole Kidman che fanno fare un salto negli anni Novanta, eccone alcuni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
