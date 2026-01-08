Un' idea per la testa | i primissimi casual hair look delle star del 2026

Nel 2026, le star già mostrano i loro primi casual hair look, spesso sfoggiati tra aeroporti e destinazioni di vacanza. Questi stili, semplici e naturali, rappresentano una tendenza emergente che si afferma come alternativa sobria e autentica ai trend più elaborati. Un'anticipazione di come il look quotidiano delle celebrità possa evolversi nel nuovo anno, privilegiando comfort e semplicità senza rinunciare allo stile.

L’idea meravigliosa in testa. Addio a Cesare Ragazzi, l’imperatore dei capelli - Peggio ancora paragonarlo a Guido Angeli, Wanna Marchi, il ‘baffo’ Roberto da Crema o a Giorgio Mastrota: si infuriava. quotidiano.net

IN VIAGGIO VERSO LA LEGGENDA. E un'idea si insinua nella mia testa, è un pensiero sottile buttato dall' euforia di quel momento ma, mi conosco, quando mi metto in testa qualcosa, non riesco a pensare ad altro è più forte di me e la devo fare! " Ciao, avevo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.