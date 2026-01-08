Un elicottero privato Robinson R44 si è schiantato contro i cavi di un impianto sciistico in Russia, causando la morte del pilota e del passeggero. L’incidente, ancora avvolto nel mistero, ha sollevato interrogativi sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un elicottero privato Robinson R44 si è schiantato a terra dopo aver colpito i cavi di un impianto sciistico. È accaduto lo scorso 7 gennaio nel Territorio di Perm, in Russia. Secondo le prime informazioni diffuse dal canale Shot, a bordo del velivolo si trovavano il pilota e il passeggero. Nelle ore successive all’incidente, alcuni canali Telegram hanno comunicato che una delle due persone era sopravvissuta e si trovava in ospedale. Shot ha smentito questa ipotesi, confermando il decesso del pilota e del passeggero. L’incidente di Perm è avvolto dal mistero. Il Kommersant-Prikamye ha dichiarato che il centro regionale di controllo del traffico aereo non aveva ricevuto alcuna richiesta né notifica relativa al volo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un elicottero privato si schianta contro i cavi di un impianto sciistico in Russia: morti il pilota e il passeggero. L’incidente avvolto nel mistero

