Tudor Juve risolto il contratto che legava il tecnico ai bianconeri Tutti i dettagli

Tudor Juve ha ufficialmente concluso il suo incarico come allenatore della Juventus. La società ha comunicato la risoluzione del contratto con il tecnico croato, senza ulteriori dettagli ufficiali. La decisione segna una svolta nella gestione tecnica del club, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra. Restano da valutare le prossime mosse della Juventus in vista delle prossime stagioni calcistiche.

Tudor Juve, risolto il contratto del tecnico croato con la società bianconera. Vediamo insieme tutti i dettagli sull’accordo tra le parti. La Juve definisce un’importante operazione burocratica in uscita, slegando definitivamente il proprio futuro da quello di un ex tesserato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, la società bianconera e Igor Tudor hanno risolto il contratto che ancora li legava. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS Questa mossa segna la chiusura formale di ogni pendenza tra le parti. La dirigenza ha trovato l’intesa per liberare il croato dal precedente accordo, permettendo così al club di alleggerire il bilancio da un ingaggio residuo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, risolto il contratto che legava il tecnico ai bianconeri. Tutti i dettagli Leggi anche: Tudor Juventus: il tecnico croato ha risolto il contratto con i bianconeri. Ecco la mossa del club sull’ex allenatore Leggi anche: Spalletti Juventus, il tecnico ha firmato il contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo e lo staff che accompagnerà l’allenatore in questa avventura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercato Juve h24 - Risolto il contratto con Tudor. Norton-Cuffy, ancora nessuna offerta. Tante richieste per Miretti. La Juve vuole anticipare la concorrenza per Senesi. Dovbyk ... - Di Marzio: “La Juventus e Tudor hanno risolto il contratto” - tuttojuve.com

In 14 giornate, la Juventus di Tudor/Spalletti ha solo 23 punti. Tre in meno rispetto a quelli di Motta E l'anno scorso, i bianconeri erano anche la miglior difesa del campionato Cosa deve fare Spalletti per la scalata in zona Champions

