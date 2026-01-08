Trend 2026 | 5 nuovi modi di stare insieme

Il 2026 si apre con un focus sulla consapevolezza nelle relazioni, il desiderio e la sessualità. In un contesto di crescente iperconnessione e utilizzo di app di dating, si avverte una tendenza a privilegiarne l’autenticità e la profondità. Questo cambiamento invita a riflettere su nuovi modi di stare insieme, più autentici e più attenti alle proprie emozioni, segnando un’evoluzione nel modo di vivere le relazioni interpersonali.

Il 2026 si apre con una parola che attraversa relazioni, desiderio e sessualità: consapevolezza. App di dating, iperconnessione, performance emotiva e sessuale sembrano rallentare la loro corsa per fare spazio a una intimità più consapevole. La sessualità sembra diventare uno spazio di benessere (personale e di coppia), senza più la ricerca spasmodica della performance a tutti i costi. I trend che emergono parlano chiaro: meno ruoli rigidi e più ascolto, ma anche meno aspettative irreali e meno spettacolarizzazione. L’amore del 2026 non rinnega il piacere, anzi, lo eleva ricollegandolo al corpo, alle emozioni e alla sicurezza emotiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

