Tony Khan rompe il silenzio su Chris Jericho | Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di lui

Tony Khan, presidente della AEW, ha recentemente commentato le voci sul possibile ritorno di Chris Jericho in WWE. In un intervento diretto, Khan ha sottolineato l'importanza di Jericho nel suo percorso e ha affermato che nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di lui. La sua dichiarazione chiarisce la stima reciproca tra i due professionisti e mette fine a molte speculazioni sul futuro del wrestler.

Il presidente della AEW Tony Khan ha finalmente affrontato le continue indiscrezioni sul futuro di Chris Jericho, dato il suo possibile ritorno in WWE. Durante l’intervista a Unlikely con Adrian Hernandez, a Tony Khan è stato chiesto direttamente quale fosse l’attuale status di Chris Jericho in AEW. In risposta, Khan ha chiarito quanto Jericho sia stato importante per l’azienda sin dal primo giorno: “Beh, prima di tutto sono davvero grato. Quando parlo delle persone che sono state qui fin dall’inizio e del primo show a Las Vegas, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza Chris Jericho, che è stato fondamentale per AEW sin dall’inizio”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan rompe il silenzio su Chris Jericho: “Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di lui” Leggi anche: AEW: Tony Khan parla dell’assenza di Chris Jericho Leggi anche: AEW: Young Bucks e Tony Khan parlano dell’assenza di Chris Jericho La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. #wrestling #Codyrhodes Tony Khan si apre sulla partenza di Cody Rhodes dalla AEW: andquot;Land#039;American Nightmareandquot; sta vivendo il momento migliore della sua intera carriera. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.