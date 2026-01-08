The Bluff | Priyanka Chopra Jonas è un ex pirata nelle prime foto del film prodotto dai fratelli Russo

The Bluff, il nuovo thriller diretto da Frank E. Flowers e prodotto dai fratelli Russo, presenta Priyanka Chopra Jonas nel ruolo di un’ex pirata. Nelle prime immagini del film, l’attrice interpreta un’eroina complessa alle prese con il passato criminale. Il film esplora temi di redenzione e conflitto interiore, offrendo uno sguardo intenso sulla sfida di ricostruire la propria vita dopo le scelte passate.

Il thriller diretto da Frank E. Flowers mostrerà l'attrice nel ruolo di un'eroina complicata che lotta contro il suo passato. Amazon MGM Studios ha condiviso le prime foto del thriller The Bluff, con protagonista l'attrice Priyanka Chopra Jonas nella parte di un'eroina complessa pronta a tutto pur di proteggere la propria famiglia. Il progetto è prodotto dai fratelli Russo ed è diretto da Frank E. Flowers, coinvolto anche come co-autore della sceneggiatura. Cosa racconterà The Bluff Al centro della trama c'è un'ex pirata che, dopo il ritorno di un vendicativo ex capitano che sconvolge la sua vita tranquilla, deve confrontarsi con il proprio sanguinoso passato pur di salvare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Bluff: Priyanka Chopra Jonas è un ex pirata nelle prime foto del film prodotto dai fratelli Russo Leggi anche: Ordained: Colin Farrel sarà Padre Roy nel nuovo thriller prodotto dai fratelli Russo e tratto dai fumetti della Bad Idea Leggi anche: Colin Farrell sarà un prete in pericolo nel thriller Ordained, prodotto dai fratelli Russo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ‘The Bluff’, in arrivo il film piratesco con Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban; The Bluff: Priyanka Chopra Jonas è un ex pirata nelle prime foto del film prodotto dai fratelli Russo; The Bluff: prime immagini del film dei fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas; The Bluff – disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 25 febbraio. The Bluff: prime immagini del film dei fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas - Le prime immagini del film prodotto dai fratelli Russo, con Priyanka Chopra Jonas, disponibile in tutto il mondo dal 25 febbrai ... corrieredellosport.it

