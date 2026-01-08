Sotto pressione Frank parla con Romero dopo l' errore sui social media

In seguito alle recenti dichiarazioni di Thomas Frank riguardo a Cristian Romero, la redazione ha avviato un confronto diretto con il difensore del Tottenham. La discussione ha avuto come obiettivo chiarire i fatti e approfondire le dinamiche interne. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di una comunicazione trasparente e rispettosa, soprattutto in un contesto professionale come quello sportivo, dove la gestione delle opinioni può influenzare l’immagine di squadra e singoli giocatori.

2026-01-08 17:33:00 Giorni caldissimi in redazione! Thomas Frank afferma che Cristian Romero ha commesso un "errore" apparendo criticare la gerarchia del Tottenham e questa mattina ha avuto colloqui chiari con il difensore. Romero è andato su Instagram subito dopo la deludente sconfitta per 3-2 a Bournemouth ieri sera e ha scritto un post ora cancellato in cui suggeriva che "altre persone" dovrebbero uscire per parlare e che "si presentano solo quando le cose vanno bene, per dire qualche bugia". Non si sa di chi stesse parlando nello specifico Romero, ma le sue parole non fanno che aumentare un senso di malessere negli Spurs, che siedono al 14esimo posto nella classifica della Premier League.

