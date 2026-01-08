Sorrentino avverte | Chivu è il top player dell’Inter Ha cambiato quattro giocatori nonostante questo! Vi spiego perché è la squadra da battere

Sorrentino sottolinea l'importanza di Chivu nell’Inter, evidenziando come abbia trasformato la squadra nonostante le numerose rotazioni. Secondo l’ex portiere, l’Inter rappresenta il team da battere in questa stagione. Le sue parole, rilasciate durante la Domenica Sportiva, analizzano il ruolo chiave del direttore sportivo e il potenziale della formazione nerazzurra. Un’analisi che conferma l’attuale posizione di vertice della squadra nel campionato.

Stefano Sorrentino, ospite a Domenica Sportiva, ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu alla guida dell'Inter dopo il successo per 0-2 contro il Parma al Tardini, riconoscendo i meriti del tecnico romeno nel plasmare la squadra e nel mantenere alta la competitività tra i giocatori. Intervenuto dagli studi di Domenica Sportiva, l'ex portiere ha sottolineato come Chivu sia riuscito a guadagnarsi il rispetto di tutti, nonostante fosse partito tra scetticismi e dubbi.

