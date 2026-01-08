Si assume un responsabile del settore strade impianti elettrici e manutenzione mezzi | candidature online

Cesenatico Servizi ricerca un responsabile per i settori strade, impianti elettrici, manutenzione mezzi e attrezzature. La selezione avviene tramite avviso pubblico, per il livello 8b del CCNL Igiene Ambientale. Le candidature devono essere inviate online. Questa posizione prevede la gestione delle attività tecniche e la garanzia della sicurezza nei servizi municipali.

Cesenatico Servizi ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione di un responsabile settore strade, impianti elettrici, manutenzione mezzi e attrezzature, rup sicurezza - livello 8b - ccnl igiene ambientale - aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la.

