Sequestro di un agente all’Ucciardone Ida Carmina | Collasso del sistema penitenziario
Il recente sequestro di un agente di polizia penitenziaria nel carcere Ucciardone di Palermo evidenzia le criticità del sistema penitenziario in Sicilia e in Italia. Un episodio che mette in luce le difficoltà di gestione e sicurezza all’interno delle strutture detentive, suscitando preoccupazione e richiedendo interventi concreti per migliorare la condizione delle carceri e la tutela del personale.
“Il sequestro di un agente di polizia penitenziaria nel carcere Ucciardone di Palermo è un fatto gravissimo che conferma il collasso del sistema carcerario siciliano e nazionale”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, che chiede un intervento immediato del governo dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
