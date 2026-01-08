Se gli esperti del Cremlino smettono di cercare di comprendere, si rischia di perdere un punto di riferimento fondamentale. La scienza, anche se considerata un’inesatta, rappresenta un metodo di conoscenza che merita attenzione e rispetto. Il suo declino potrebbe avere conseguenze significative, evidenziando l’importanza di mantenere un approccio critico e informato, anche in ambiti complessi e controversi.

Definita come una scienza inesatta, probabilmente non è neppure una scienza, ma questo non ne giustifica il declino. La cremlinologia si studiava in occidente per interpretare l’altra faccia del mondo dietro alle mura impenetrabili della fortezza moscovita. L’U non esiste più ma la politica di Vladimir Putin la rievoca. Come ammoniva Winston Churchill, la Russia è un rebus avvolto in un mistero a sua volta dentro un enigma, e lui aveva a che fare con Stalin. Fosse o meno una scienza, tant’è che secondo alcuni era una specie di astrologia politica, la cremlinologia setacciava i segnali palesi e occulti del potere per carpirne le fasi decisionali a livello interno e internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se gli esperti del Cremlino rinunciano a capire

Leggi anche: Mini-giochi complessi: come capire se aggiungono davvero valore – opinione degli esperti di Bigclash

Leggi anche: Le ossa dimenticate del brigante di Romagna: un test per capire se è davvero il Passatore (e se tra i suoi eredi c’è la Carrà)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cremlino, 'rinuncia al gas russo peserà sull'economia Ue' - La rinuncia della Ue al gas russo "accelererà solo il processo già in atto negli ultimi anni di perdita del potenziale di leadership dell'economia europea". lagazzettadelmezzogiorno.it

La rivolta degli imprenditori contro Putin: la Russia è stata colpita da un'ondata di chiusure di...

Euronews Italiano. . Mosca ha schierato missili nucleari ipersonici Oreshnik in Bielorussia Secondo il Cremlino i missili possono raggiungere la Polonia in 11 minuti e la base Nato in Belgio in 17 minuti, ma per molti esperti occidentali si tratta di una tecnologia - facebook.com facebook