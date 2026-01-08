L’Università Bicocca ha annunciato la scoperta della prima “galassia fantasma”, un oggetto costituito principalmente da materia oscura senza stelle visibili, a circa 14 milioni di anni luce dalla Terra. Questa scoperta apre nuove prospettive per lo studio della formazione delle galassie e della materia oscura nell’universo.

Milano, 8 gennaio 2026 – È la prima “galassia fantasma”, materia oscura senza stelle scoperta a 14 milioni di anni luce dalla Terra. Un team internazionale di astronomi guidato da Alejandro Beni’tezLlambay dell’ Università di Milano-Bicocca, con Gagandeep Anand dello Space Telescope Science Institute, ha identificato per la prima volta un nuovo tipo di oggetto cosmico: una nube di gas priva di stelle e dominata dalla materia oscura, residuo primordiale della formazione delle galassie. La luce di una supernova lontana 45 milioni di anni luce catturata dagli astrofili di Rozzano: la foto straordinaria Cos’è. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperta la prima “galassia fantasma”: la firma è dell’Università Bicocca

Leggi anche: Università, Cristiana De Filippis 'Alumna dell'anno 2025' di Milano-Bicocca

Leggi anche: Ghosting o rifiuto esplicito? Cosa ferisce di più in una relazione (d’amore o d’amicizia): lo studio dell’Università Milano Bicocca

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scoperta la prima galassia fantasma, un alone di materia oscura senza stelle; Cloud-9, ecco la prima “galassia fantasma” senza stelle scoperta all’Università di Milano Bicocca; Scoperta Cloud-9, la prima galassia fantasma; Cloud - 9, ecco la prima galassia fantasma senza stelle scoperta all'Università di Milano Bicocca.

Scoperta la prima galassia fantasma, un alone di materia oscura senza stelle - Nuove rilevazioni con il telescopio spaziale Hubble confermano la presenza di un alone di materia oscura che trattiene gas ma non genera stelle. lescienze.it