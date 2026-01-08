Sciopero 9 e 10 gennaio | chi aderisce fasce orarie garantite e tutto ciò che c’è da sapere

Il 9 e 10 gennaio si terranno due giorni di sciopero che potrebbero interessare diversi settori, tra cui trasporti, scuole e servizi pubblici. È importante conoscere chi aderisce, le fasce orarie garantite e le eventuali ripercussioni per pianificare al meglio le proprie attività. Di seguito, una panoramica completa per capire come prepararsi e affrontare eventuali disagi durante queste giornate.

Voli, treni e scuole potrebbero essere interessati da uno sciopero nei giorni del 9 e 10 gennaio. Uno stop parziale al trasporto del Paese, che potrebbe provocare numerosi disagi a pendolari e turisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero 9 e 10 gennaio: chi aderisce, fasce orarie garantite e tutto ciò che c’è da sapere Leggi anche: Roma, sciopero Atac venerdì 14 novembre. Mezzi coinvolti, fasce orarie e linee garantite Leggi anche: Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h: fasce orarie e linee garantite Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sciopero scuola del 9 e 10 gennaio spostato a lunedì e martedì 12 e 13. Avviso Ministero; Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Scioperi a raffica dopo le feste: si comincia il 9 e 10 gennaio. Treni, aerei, scuola: chi si ferma. Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma - Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00. tg24.sky.it

Sciopero 9 e 10 gennaio 2026, ATAC e trasporti sotto osservazione: disagi a Roma e in tutta Italia - Roma e le principali città italiane si preparano a due giornate potenzialmente complesse sul fronte della mobilità e dei servizi. funweek.it

Treni, sciopero il 9 e 10 gennaio. Quali sono i collegamenti garantiti - sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 ... repubblica.it

Sciopero 9–10 gennaio: cosa devono sapere i viaggiatori x.com

Scioperi, si prospetta un gennaio di fuoco sui trasporti: tutti gli stop in programma https://qds.it/sciopero-trasporti-gennaio-2026-mobilitazioni-sicilia-nazionali-disagi-treni-aerei-bus-calendario/ - facebook.com facebook

