Ronnie Wood ha rivelato l’importanza di Jeff Beck nel suo futuro da bassista

Ronnie Wood ha condiviso quanto Jeff Beck abbia influenzato il suo percorso musicale, in particolare nel ruolo di bassista. La testimonianza sottolinea l'importanza di un mentore e di un esempio nel definire il proprio stile e le proprie scelte artistiche. Questa rivelazione mette in luce il valore delle relazioni tra musicisti e come esse possano contribuire allo sviluppo di una carriera di successo.

Se Ronnie Wood si è dedicato al basso divenendo una leggenda della musica rock con i Rolling Stones, il merito è di un consiglio di Jeff Beck. Sui canali social, il musicista ha condiviso alcuni dettagli sui suoi primi anni nell’industria musicale e ha spiegato come ha iniziato a lavorare con Beck nel 1967, periodo nel quale il chitarrista lasciò gli Yardbirds e formava il Jeff Beck Group. Wood ha ripercorso il suo lungo e non convenzionale percorso per entrare a far parte della rock band ed ha rivelato che inizialmente fu Jeff Beck a consigliargli di concentrare i suoi sforzi sul basso. Il membro degli Stones ha raccontato che durante un concerto allo storico 100 Club di Londra, Beck si era avvicinato a lui chiedendogli se avrebbe preso in considerazione l’idea di suonare il basso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

