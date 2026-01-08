Presentazione dei libro ' Con i tacchi nei sanpietrini'
Sabato 10 gennaio alle 17.30, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18, si terrà la presentazione del libro di Mara Di Maura, intitolato
Sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Mara Di Maura dal tiolo 'Con i tacchi nei sampietrini'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autrice Antonio Aiello, alla chitarra Gregorio Lui.
