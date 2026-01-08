Ponti semichiusi | Due corsie in meno questo è il vero bilancio della giunta Gattinoni
Il Comune di Lecco ha annunciato la riduzione delle corsie sul ponte Kennedy, passando da tre a due. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella viabilità cittadina e interessa direttamente cittadini e pendolari. La scelta, comunicata ufficialmente dalla giunta Gattinoni, mira a riorganizzare il traffico locale e migliorare la gestione delle infrastrutture. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le implicazioni di questa modifica e le motivazioni alla base della decisione.
Il Comune di Lecco finalmente toglie la maschera: delle tre corsie del ponte Kennedy ne resteranno soltanto due.Questo è il vero dato politico.Nel 2013 è stata eliminata una corsia dal ponte Azzone Visconti. Oggi l’amministrazione Gattinoni elimina un’altra corsia, questa volta dal ponte Kennedy. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Lecco, città dei “tre ponti e mezzo?": "Gattinoni ha ragione, ma..."
