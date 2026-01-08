Ponti semichiusi | Due corsie in meno questo è il vero bilancio della giunta Gattinoni

Il Comune di Lecco ha annunciato la riduzione delle corsie sul ponte Kennedy, passando da tre a due. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella viabilità cittadina e interessa direttamente cittadini e pendolari. La scelta, comunicata ufficialmente dalla giunta Gattinoni, mira a riorganizzare il traffico locale e migliorare la gestione delle infrastrutture. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le implicazioni di questa modifica e le motivazioni alla base della decisione.

