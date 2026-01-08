Pompe di calore ko le Lorenzini al freddo

Le pompe di calore della scuola media Lorenzini di via Schweitzer sono fuori uso, lasciando gli studenti senza riscaldamento. La situazione ha causato disagio tra gli studenti, che si trovano a dover frequentare le lezioni con i cappotti, evidenziando un problema di gestione e manutenzione degli impianti. La scuola è al momento priva di un sistema di riscaldamento funzionante, compromettendo il comfort e le attività didattiche.

Fuoriuso le pompe di calore alla scuola media Lorenzini di via Schweitzer appena inaugurata: studenti all’addiaccio costretti a stare col cappotto in classe. Nessuna sospensione dell’attività didattica è stata decisa nonostante le temperature esterne ieri fossero di poco sopra lo zero. Alcuni studenti hanno chiamato con il telefonino i genitori: alcuni sono andati a prenderli. "La dirigente oggi (ieri, ndr) – riferiva ieri un genitore - aveva chiesto di sospendere le attività con ordinanza al sindaco ma lui si sarebbe rifiutato e probabilmente anche oggi i ragazzini saranno al freddo. Quindi la scuola resterà aperta in barba a ogni tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

