Piantedosi si difende | Ogni delitto ci tocca ma le nostre politiche sono efficaci
Il ministro Piantedosi afferma che, nonostante le sfide ancora presenti, le politiche adottate sono efficaci nel contrastare la delinquenza. Riconosce che ogni episodio criminale colpisce la società e sottolinea l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la sicurezza. La sua posizione evidenzia l’impegno del governo nel mantenere un equilibrio tra tutela della collettività e l’efficacia delle strategie preventive.
"Ritengo che sicuramente ci sia ancora tanto da fare. Anche un singolo episodio delittuoso tocca le nostre coscienze e ci impegna a fare ancora di più e meglio. Ma rispondo al quesito dicendo che, al contrario, le politiche di questo Esecutivo manifestano segnali di efficacia e mi ritengo.
