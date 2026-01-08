Piantedosi si difende | Ogni delitto ci tocca ma le nostre politiche sono efficaci

Il ministro Piantedosi afferma che, nonostante le sfide ancora presenti, le politiche adottate sono efficaci nel contrastare la delinquenza. Riconosce che ogni episodio criminale colpisce la società e sottolinea l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la sicurezza. La sua posizione evidenzia l’impegno del governo nel mantenere un equilibrio tra tutela della collettività e l’efficacia delle strategie preventive.

Piantedosi: “sfratti Bologna? Tuteliamo la proprietà privata”/ “Occupanti hanno rifiutato ogni alternativa” - Se in un primo momento si è parlato di uno sfratto indegno contro famiglie indigenti, con disabili, e per realizzare un B&b di lusso, lo sgombero avvenuto a Bologna in Via Michelino è divenuto un vero ... ilsussidiario.net

Crozza-Piantedosi si difende così: “Condono in Campania? Se un africano arriva qui e si rifà il naso va tutto bene” – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro Matteo Piantedosi che difende il ... ilfattoquotidiano.it

Intervista al ministro dell'Interno #Piantedosi: "Dopo #Askatasuna andremo avanti con gli sgomberi. Non capisco la sinistra che difende gli abusivi protagonisti di atti di violenza. Le occupazioni finiranno, compresa quella di #CasaPound" - facebook.com facebook

