Phone-ban | il telefono sparisce dai locali
Il fenomeno del phone-ban nei locali sta diventando sempre più diffuso, con molte attività che limitano o vietano l’uso del cellulare durante i pasti. Questa tendenza mira a valorizzare l’esperienza culinaria e promuovere atteggiamenti più rispettosi. Si tratta di una scelta che, pur rispecchiando una certa nostalgia per l’analogico, mira principalmente a migliorare la qualità del momento condiviso e la convivialità tra i commensali.
Cresce il numero di locali che scoraggiano o vietano l’uso del cellulare a tavola. Nostalgia analogica? Forse, ma anche e soprattutto una scelta che a che fare con qualità dell’esperienza gastronomica e buone maniere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Per tanti anni è stato un meme, il genitore boomer impacciato con il telefono. Ora la satira si è trasformata in qualcosa di più serio: come tutti, anche le persone adulte hanno difficoltà a gestire l’utilizzo degli smartphone. Si parla soprattutto dell’impatto sui più p - facebook.com facebook
