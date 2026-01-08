Phone-ban | il telefono sparisce dai locali

Il fenomeno del phone-ban nei locali sta diventando sempre più diffuso, con molte attività che limitano o vietano l’uso del cellulare durante i pasti. Questa tendenza mira a valorizzare l’esperienza culinaria e promuovere atteggiamenti più rispettosi. Si tratta di una scelta che, pur rispecchiando una certa nostalgia per l’analogico, mira principalmente a migliorare la qualità del momento condiviso e la convivialità tra i commensali.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.