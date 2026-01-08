Oviedo-Real Betis sabato 10 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Diamo fiducia ai Verdiblancos

Analisi e approfondimenti su Oviedo-Real Betis, partita di sabato 10 gennaio 2026 alle ore 14:00. Presentiamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un'attenzione particolare ai Verdiblancos. Il Betis, nella recente trasferta al Bernabeu, ha affrontato una squadra in buona forma, cercando di ottenere un risultato positivo. Ecco tutto ciò che serve per seguire e pronosticare questa sfida della Liga.

Il Real Betis non ha vissuto la trasferta sognata al Bernabeu: gli andalusi hanno trovato una versione del Madrid piuttosto buona e, pur provando a farsi onore, sono caduti a Chamartin. Poco male per i Verdiblancos, che cercheranno un immediato riscatto in un'altra trasferta: sabato pomeriggio saranno impegnati in casa dell'Oviedo, ultimo in classifica con .

Pronostico Real Oviedo-Betis: dal 1991 non c’è storia - Betis è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Oviedo vs Real Betis – 10 Gennaio 2026 - Il confronto di La Liga tra Oviedo e Real Betis, in programma il 10 Gennaio 2026 alle 14:00 allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere, promette equilibrio e tensione ... news-sports.it

Le squadre con più espulsioni in Europa (top 5): Real Oviedo #LaLiga 8 Lazio #SerieA 7 Chelsea #PremierLeague 5 Girona #LaLiga 5 Real Madrid #LaLiga 5 Lille #Ligue1 5 #redcard x.com

Fede Vinas della Real Oviedo potrebbe scrivere un record È gia stato espulso 3 volte Il record della Liga è 4 Per inciso Fede Vinas è un attaccante Ps ha segnato contro l’Alaves: ora ha 2 gol in campionato Ma i rossi sono 3: più cartellini rossi che gol - facebook.com facebook

