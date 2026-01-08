Le recenti dichiarazioni di José Mourinho riflettono un punto di vista critico sulla partita tra Braga e Benfica. L’allenatore ha espresso la sua opinione riguardo all’esito del match, sottolineando il suo giudizio sulla prestazione delle squadre. Questa analisi offre uno sguardo interessante sul rapporto tra allenatori e risultati sportivi, evidenziando la soggettività delle valutazioni in ambito calcistico.

“Non posso dire che il Braga abbia meritato di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere”. José Mourinho non cambia mai. L’allenatore del Benfica – sempre pungente nelle sue dichiarazioni – questa volta si è scagliato contro i suoi giocatori, accusati di aver giocato una partita non all’altezza in semifinale di Taca de Portugal (la Coppa di Portogallo) contro il Braga, persa 1-3, costata l’eliminazione dalla competizione al club di Lisbona. “Abbiamo perso palloni incredibili, abbiamo concesso diversi contropiedi e preso un secondo gol inaccettabile “. Poi lo Special One attacca direttamente i suoi giocatori: “ C’è una cosa che auguro loro: ovvero che non dormano e che riflettano tanto quanto me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso dire che il Braga meritasse di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere. E ai miei giocatori auguro una cosa”: lo sfogo di Mourinho

