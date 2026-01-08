Non permetterò che vengano spezzate le Ali a mio figlio autistico | l’appello di una madre

In questa testimonianza, una madre racconta la storia di Nicolò, un ragazzino di 13 anni con autismo che amava la scuola. Con parole sincere, esprime il suo impegno a proteggere il desiderio di crescita e libertà del figlio, sottolineando l’importanza di un sostegno adeguato e di un ambiente inclusivo. Un appello che invita a riflettere sull’importanza di rispettare e tutelare i diritti di tutti i bambini, specialmente quelli con bisogni speciali.

Tempo di lettura: 4 minuti La storia di Nicolò, 13 anni, “ragazzone autistico” che amava la scuola. « Non permetterò che vengano spezzate le Ali a mio figlio. Non permetterò che vengano polverizzati anni di duro lavoro e impegno di tutta una famiglia, dell’Asl, di medici, professionisti, tutor, assistenti, terapisti, supervisori che da oltre 11 anni lo seguono con dedizione e metodo». Nicolò ha 13 anni, una condizione autistica severa e una storia di inclusione costruita con fatica: frequentava 32 ore settimanali a scuola, ad indirizzo musicale, aveva ottimi voti e adorava le lezioni, la routine, i compagni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Lilia e la rete di speranza per le famiglie spezzate: “Ora so che mio figlio è vivo” Leggi anche: Dalle guerre al mare, la rete di speranza per le famiglie spezzate: “Ora so che mio figlio è vivo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mentre ci affacciamo al 2026, una preoccupazione profonda scuote le nostre coscienze. Fa male sentire che in Europa si torni a parlare di arruolamenti e venti di guerra. Non possiamo permettere che i sogni dei nostri giovani vengano oscurati dalla paura. I n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.