Un residente di Canegrate di 54 anni, in via Torino, ha subito per la seconda volta in poco più di un anno una rapina nella propria abitazione. Nonostante le sbarre alle finestre, i ladri sono entrati nuovamente, utilizzando lo stesso metodo. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla protezione degli immobili nella zona, richiedendo interventi mirati per prevenire ulteriori incidenti.

Per la seconda volta in poco più di un anno un cittadino canegratese di 54enne, residente in via Torino, che si è ritrovato la casa svaligiata con la medesima modalità. Nonostante le sbarre alle finestre, davanti alle porte e le telecamere di sorveglianza, ignoti sono entrati in azioni nella giornata della Befana attorno alle 19,30. Sbarre segate via ed alzate come fossero burro: tutto merito di tronchesi a batteria usati dai ladri più esperti che si possono permettere ormai si entrare ovunque a dispetto di qualsiasi protezione in ferro o in acciaio. "Ero uscito per fare la spesa, giusto una mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non bastano le sbarre alle finestre. Torna e trova la casa svaligiata

Leggi anche: Esce di casa per mezz’ora. Torna e la trova svaligiata: “Forse hanno addormentato il cane”

Leggi anche: Rientra e trova la casa svaligiata: via Rolex e gioielli per 10 mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Non bastano le sbarre alle finestre. Torna e trova la casa svaligiata.

IL CASO DEL CUORE JIMMY DALLA CALABRIA JIMMY CERCA CASA Lui è Jimmy, ha circa due anni ed è un simil pastore tedesco dal cuore enorme Da quasi tutta la sua giovane vita conosce solo le sbarre di un box… ma nonostante questo, Jimmy è rimas - facebook.com facebook