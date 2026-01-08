Moviola Parma Inter GDS | Dimarco in gioco gol di Bonny…

Nella sfida tra Parma e Inter, la moviola di La Gazzetta dello Sport ha analizzato le decisioni arbitrali, evidenziando come le valutazioni sui momenti chiave, tra cui l’intervento di Dimarco e il gol di Bonny, siano risultate conformi alle immagini. L’analisi conferma che le scelte dell’arbitro sono state coerenti e accurate, contribuendo a chiarire gli episodi che hanno influenzato il risultato finale della partita.

Moviola Parma Inter. Secondo l'analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport, le decisioni arbitrali prese durante la sfida tra Parma e Inter risultano complessivamente corrette, in particolare sugli episodi chiave che hanno inciso sul risultato. L'attenzione si è concentrata soprattutto sul gol del vantaggio nerazzurro, arrivato nel finale del primo tempo e inizialmente annullato. Al 42' Colombo aveva infatti fermato l'esultanza di Dimarco per un presunto fuorigioco sul tocco di Esposito. L'intervento del VAR, però, ha ribaltato la decisione: dalle immagini è emerso chiaramente come Britschgi tenesse in gioco l'esterno dell' Inter.

