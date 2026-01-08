Milan-Genoa 1-1 90? | nel finale succede il finimondo | Serie A News

Al termine della partita tra Milan e Genoa, terminata 1-1 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si registra un finale carico di tensione. Nel secondo tempo, le due squadre hanno affrontato con impegno, portando a un risultato equilibrato. Ecco le principali dinamiche e gli episodi che hanno caratterizzato questa sfida della 19ª giornata di Serie A 2025-2026.

È finita Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblu di Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Genoa 1-1 (90?): nel finale succede il finimondo | Serie A News Leggi anche: Milan-Genoa, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News Leggi anche: Milan-Lazio 1-0 (90?): Leao gol, vittoria meritata con brivido finale | Serie A News La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Milan-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica; Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; Milan-Genoa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico. Milan – Genoa 1-1 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dal psicodramma! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Stanciu fallisce il rigore al 98’, Leao riprende il vantaggio dell’ex Colombo. generationsport.it

Milan-Genoa (1-1), le pagelle: Fofana scivola sul più bello (4), Bartesaghi fa rimpiangere Theo (5), Leao evita la sconfitta (6) - Lorenzo Colombo, il ragazzo cresciuto con la maglia del Milan addosso, rovina la serata a Massimiliano Allegri, le sue duecento panchine in rossonero. leggo.it

Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it

Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Stasera dopo partita AC Milan Genoa in diretta su #milancommunity Vi aspetto https://youtube.com/@milancommunitytvsi=cDG8LfSPzxTo07tr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.