Medole ruba dal bancone una bottiglia di Prosecco da 3 litri | denunciato

Il primo giorno del 2026 a Medole vede protagonista un episodio di cronaca: un uomo è stato denunciato per aver rubato una bottiglia di Prosecco da 3 litri dal bancone di un negozio. L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino, ancora sotto l’effetto dei festeggiamenti di Capodanno. La vicenda evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili anche in momenti di festa.
Medole (Mantova), 8 gennaio 2026 – È la mattina del primo giorno del 2026. Un individuo, ancora sotto l’effetto dei festeggiamenti di Capodanno, verso le 9.00 entra in un bar-ristorante di Medole. Approfittando di un attimo di distrazione della titolare, il soggetto si impossessa di una bottiglia jéroboam di 3 litri di Prosecco, del valore di circa 300 euro lasciata in esposizione sul bancone di mescita, dandosi a precipitosa fuga. La titolare dell’esercizio commerciale formalizza regolare denuncia di furto presso i carabinieri della Stazione di Guidizzolo che, nell’arco di brevissimo tempo, riescono a risalire al presunto autore del reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
