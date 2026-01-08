Medicines for Europe Steffen Saltofte è il nuovo presidente

Medicines for Europe ha nominato Steffen Saltofte come nuovo presidente per il periodo 2026-2028. L’associazione rappresenta le aziende produttrici di farmaci generici, biosimilari e medicinali a valore aggiunto, che coprono circa il 70% dei medicinali impiegati in Europa. La sua leadership mira a sostenere l’accesso ai farmaci e l’innovazione nel settore farmaceutico europeo.

Medicines for Europe ha scelto Steffen Saltofte come nuovo presidente per il triennio 2026-2028. L'associazione rappresenta le industrie dei farmaci generici, biosimilari e medicinali a valore aggiunto, che costituiscono il 70 per cento dei medicinali utilizzati in Europa. Saltofte, attuale ceo del gruppo farmaceutico Zentiva, subentrerà a Markus Sieger. Dopo la nomina ha affermato: «Sono entusiasta di iniziare il mio mandato come Presidente di Medicines for Europe. Ringrazio i membri per la fiducia riposta in me. Il mio impegno sarà costruire partnership solide per garantire l'accesso ai pazienti, in un momento in cui il nostro settore è chiamato ad affrontare nuove sfide globali».

